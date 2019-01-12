بثلاثية في #اليمن .. #العراق إلى دور الـ16 بالآسيوية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة العراق واليمن، التي أُقيمت على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز أسود الرافدين بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة العراق واليمن بشكل سريع، وتمكن المتألق مهند علي من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة على انطلاق اللقاء، حيث توغل دفاع المنتخب اليمني بشكل مميز، وسجل الهدف الأول.

وواصل أسود الرافدين الضغط بحثًا عن هدف جديد، ونجح النجم بشار رسن في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة العراق واليمن بتأخر الأخير بثنائية نظيفة.

واستمرت سيطرة أسود الرافدين على مباراة العراق واليمن اليوم، وكاد المنتخب اليمني أن يُقلص الفارق عن طريق أحمد منصور، إلا أن الحارس جلال حسن تصدى لها، ورد مهند علي بهجمة، ولكن تسديدة بشار رسن اصطدمت بالعارضة.

وأحرز البديل علاء عباس هدف أسود الرافدين الثالث من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 91، لتنتهي مباراة العراق واليمن بفوز المنتخب العراقي بثلاثية دون رد، ليضمن تأهله إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019.

ويتقاسم منتخب العراق لكرة القدم صدارة مجموعته في بطولة كأس آسيا 2019 مع إيران؛ حيث يملك كل منهما 6 نقاط، فيما تتذيل فيتنام واليمن الترتيب بدون أي نقطة.