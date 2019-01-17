بثلاثية في #تركمانستان.. #عمان تتأهل لربع نهائي #كأس_آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة عمان وتركمانستان التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب العماني بثلاثية مقابل هدف.

وبدأت مباراة عمان وتركمانستان بشكل سريع، وتمكن الأحمر العماني من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 20 عن طريق نجمه أحمد كانو، إلا أن التيموراد أنناديوردييف أحرز هدف التعادل في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وواصل الأحمر العماني الضغط في الشوط الثاني، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019، ونجح محسن الغساني في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84، وأحرز محمد حسن السلمي هدفًا قاتلًا في الدقيقة 93.

وحصد المنتخب العماني أول ثلاث نقاط في بطولة كأس آسيا 2019، ليضمن التأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث، وظلت تركمنستان دون أي نقطة.