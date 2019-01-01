بثنائية في الحجاز.. الباطن إلى دور الـ32

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الحجاز والباطن التي أُقيمت على ملعب الأول، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف.

وفشلت محاولات لاعبي الحجاز والباطن لهز الشباك في الشوط الأول، قبل أن ينجح الفريق السماوي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء سجلها اللاعب كريسان داكروز.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحجاز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83، وتمكن البديل محمد محسن من إحراز هدف الفوز في الدقيقة 90، ليتجنب الباطن مفاجآت الكأس؛ ويتأهل إلى دور الـ32.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الفائز من مباراة الصقور والشعلة، لملاقاته في منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.