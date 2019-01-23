بث مباشر لعمليات تنظير الغدد اللعابية بمستشفى قوى الأمن

المواطن - الرياض

تنطلق يوم الأربعاء 30 يناير 2019م، في برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض فعاليات المؤتمر السعودي الأول عن تنظير الغدد اللعابية، بمشاركة الدكتور فرانسيس مارشال أستاذ طب وجراحة الغدد اللعابية في جامعة جنيف ومخترع جهاز تنظير الغدد اللعابية، ونخبة من المتحدثين العالميين والمحليين، وذلك بمركز الأمير نايف الأكاديمي بالمستشفى على مدى يومين.

وسيناقش المؤتمر العديد من المحاور الهامة منها آلية تجهيز جراحة مناظير الغدد اللعابية، وأنواع وطرق الأشعة والأشعة التداخلية في جراحة المناظير، واستخدام الليزر في جراحة المناظير، وكذلك أمراض الغدد اللعابية لدى الأطفال وغيرها من المحاور الهامة، كما سيتم خلال اليوم الثاني من المؤتمر الربط مع غرفة العمليات لإجراء بث مباشر لعدد من العمليات الجراحية، وقد تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (22) ساعات تعليم طبي.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى قوى الأمن بالرياض الوحيد على مستوى المملكة الذي يُجري عمليات تنظير الغدد اللعابية وذلك منذ نهاية عام 2015م حتى اليوم.

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