بث مباشر مباراة يوفنتوس وميلان في السوبر الإيطالي

المواطن - مروة نبيل

نشر حسابا الهيئة العامة للرياضة وقناة KSA SPORTS على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بثًّا مباشرًا لمباراة يوفنتوس وميلان في السوبر الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس وميلان مباراة اليوم، بحثًا عن التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخهما، حيث توج كل منهما بالبطولة 7 مرات من قبل.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم باليوفي بقيادة النجم كريستيانو رونالدو لانتزاع كأس السوبر الإيطالي في السعودية بعد خسارته آخر 3 أعوام، خاصة أن اللاعب لبرتغالي يحلم بأول ألقابه مع يوفنتوس.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الروسونيري الحفاظ على لقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية والتفوق على يوفنتوس في عدد مرات التتويج بالبطولة.