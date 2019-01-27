بث مباشر .. #همثون2 يواصل التحدي على قناة دال

المواطن - الرياض

سيكون جمهور برنامج همثون على موعد اليوم مع الحلقة الثانية من البرنامج الذي يأتي تحت شعار “كل ثانية تفرق” حيث المزيد من التنافس والمفاجآت.

وكانت قناة دال أعلنت أمس إطلاق برنامج همثون وهو أحد برامج الواقع التي تسند على معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن وسرعة البديهة.

وحول البرنامج قالت قناة دال: برنامج همثون برنامج واقعي حياتي شبابي تنافسي مفتوح يهتم بإبراز إعلاميين فاعلين.

تبدأ العشرة أيام الأولى من برنامج همثون بدخول التصفيات لعدد 28 متسابقًا تحت شعار رصيف الانتظار يتأهل منهم 24 متسابقًا فقط للمرحلة التالية، حيث يخوضون التحدي على مدى 3 أشهر مليئة بالواقعية والمفاجآت.

وينطلق برنامج همثون تحت شعار كل ثانية تفرق، حيث يتبارى المتنافسون في كسب الثواني التي تمنحهم المزيد من ساعات البقاء على حلبة المنافسة.

وابتداء من الشهر الثاني سيودع برنامج همثون كل أسبوع متسابقًا.

والمعروف أن قناة دال هي إحدى قنوات شبكة قنوات المجد.

ويذاع البرنامج على قناة دال الفضائية التي تبث على قمري نايل سات تردد 11137، الاستقطاب الأفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8.

أما على قمر عربسات بدر4 فتبث قناة دال على التردد 12476، الاستقطاب العمودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

ولمتابعة البث المباشر لبرنامج همثون عبر اليوتيوب يمكن زيارة قناة البرنامج عبر الرابط التالي (هنا)