بجوائز تصل إلى مليون ريال .. جود تستقبل المشاركات في دورتها الثانية

المواطن - القصيم

أعلنت أمانة جائزة عبدالله السليمان الدولية للإبداع العلمي في النخيل والتمور “جائزة جود” فتح باب استقبال المشاركات بكافة فروع الجائزة، وذلك في دورتها الثانية، بإشراف كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم وبجوائز مالية تبلغ مليون ريال، حيث سيتم قبول طلبات الترشيح لنيل الجائزة عبر الرابط التالي (هنا) ، في موعد أقصاه 26 رجب 1440هـ الموافق الأول من أبريل 2019م.

وتمنح أمانة الجائزة جوائزها السنوية في أربعة فروع مختلفة تختص كلها بالإبداع والتميز في مجالات النخيل والتمور، حيث تم تخصيص جائزة قدرها (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي لفرع العمل الإبداعي في مجال النخيل والتمور، وذلك من خلال ترشيح الأعمال البحثية المنشورة المتميزة وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية الإبداعية وغيرها من الأعمال الابتكارية في مجالات النخيل والتمور سواء من الأفراد أو المؤسسات، وفي الفرع الثاني يتم تقديم جائزة قدرها (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي للعالم المتميز، حيث يكون الترشيح في هذا الفرع للعلماء والباحثين المتميزين ولمن لهم إسهامات علمية متميزة تتعلق بالنخيل والتمور.

كما خصصت الأمانة جائزة (200,000) مقدارها مائتا ألف ريال سعودي لفرع العمل المتميز والذي يتم فيها ترشيح الأعمال الإنتاجية المتميزة المحلية فقط ذات الإسهام التطبيقي لمجالات العلوم التطبيقية والتطويرية والابتكارات في مجالات زراعة النخيل وإنتاج التمور سواء من الأفراد أو المؤسسات، فضلاً عن جائزة تبلغ قيمتها (200,000) مائتا ألف ريال سعودي في فرع التميز في مكافحة سوسة النخيل الحمراء التي يكون الترشيح للأعمال المتميزة المحلية فقط ذات الإسهام التطبيقي في مكافحة سوسة النخيل باستخدام طرق علمية تطبيقية وتطويرية وابتكارية سواء من الأفراد أو المؤسسات بجائزة.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي الرئيس التنفيذي للجائزة عميد كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم: “إن أمانة الجائزة قد أعلنت عن الشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم على الجائزة والتي تقبل طلبات الترشيح من كافة أنحاء العالم، من خلال استمارة التسجيل على موقع الجائزة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، مع تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمرشح وصورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر، وإرفاق العمل أو البحث المرشح مع نسخة من السيرة الذاتية المختصرة للمرشح (pdf).

وأضاف “الحربي” أنه يحق للجنة التحكيم أن توصي للمجالس المعنية بمنح الجائزة بالمشاركة بين طرفين فائزين أو أكثر، كما يحق لها أن توصي بحجب الجائزة عن أي فئة إن لم تستوف الشروط وفق الآلية المنظمة لذلك، بالإضافة إلى أن أي عمل يقدم للترشيح (اختراع، بحث، دراسة) ينبغي ألا يكون جزءا من عمل مقدم للمنافسة في أي مكان في العالم، ولا يجوز لأي عضو له علاقة عمل مستمرة في الجائزة أن يتقدم للترشح للجائزة، كما لا يجوز لأي مرشح أن يتقدم في الترشح لفرعين في الجائزة لنفس العام.