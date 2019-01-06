بحضور بدر بن سلطان.. الفيصل يرأس الاجتماع التحضيري الأول لملتقى مكة الثقافي

المواطن - جدة

رحّب مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بنائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان مقدماً لسموه التهنئة بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق والنجاح.

كما قدّم سموه شكره وتقديره لوزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر على كل ما قدمه حين كان نائباً لأمير منطقة مكة متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة خدمةً للدين ثم المليك والوطن.

ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل الاجتماع التحضيري الأول لملتقى مكة الثقافي لموسمه المقبل بحضور الأمير بدر بن سلطان ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وممثلي الجهات ذات العلاقة، جدد سموه التأكيد على أهمية اللغة العربية وأن تتضافر الجهود للعناية بها وتعزيز هويتها ونشرها.

وتخلل الاجتماع عرضٌ قدّمته أمانة الملتقى تطرق إلى أبرز التحديات والظواهر التي تواجه اللغة العربية والسبُل التي سيتم العمل بها لمواجهة هذه التحديات، كما جرى استعراض رؤية وأهداف الملتقى في موسمه المقبل.

وبحسب العرض فإن الملتقى في نسخته المقبلة والتي ستنطلق فور انتهاء الدورة الحالية سيعمل على رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية اللغة العربية، وبناء شراكات فاعلة مع القطاعات والمجتمع لإبراز أهمية هذه اللغة وتسخير التقنية لهذا الهدف.