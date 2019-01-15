بحلول تقنية .. مطارات الرياض تدشن مكاتب المفقودات في مطار العاصمة

المواطن - الرياض

دشنت مطارات الرياض اليوم الثلاثاء مكاتب المفقودات الجديدة في الصالتين الدوليتين 1 و 2 بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، والذي يأتي استكمالاً للخطط الاستراتيجية للشركة الرامية لتعزيز تجربة مسافري ومرتادي مطار العاصمة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم.

وكشفت مطارات الرياض أنه تم تجهيز المكاتب وفق أعلى الإمكانات وأحدث الحلول التقنية، حيث تم اعتماد نظام إلكتروني متخصص يتميز بقدرته على قراءة مواصفات المفقودات والتعرّف عليها من خلال قاعدة بيانات متكاملة، بالإضافة إلى متابعة كافة الإجراءات المتعلقة بذلك للتعامل مع جميع المتعلقات الشخصية المفقودة على النحو الأمثل، وبما يضمن تحقيق التكاملية بين كافة الجهات المعنية في مطار الملك خالد.

وتقدم مكاتب المفقودات العديد من الخدمات من بينها خدمة تسجيل المفقودات واستلامها، والإبلاغ عنها والتواصل مع أصحابها والاحتفاظ بها لحين تسليمها لهم، كما تعمل المكاتب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما فيها الإجازات الرسمية والأعياد، بإدارة فريق متكامل من الكوادر الوطنية الشابة والمدربة على إدارة المهام المتعلقة المفقودات .

وفي خطوة تهدف من خلالها إلى إيجاد آلية متكاملة للمفقودات عبر كافة القنوات المتاحة، أشارت “مطارات الرياض” أنه تم ربط استلام بلاغات المفقودات في مطار الملك خالد برقم الاتصال الموحد للشركة(920020090) والتي تمكن المسافرين من الاستفسار عن مفقوداتهم وتيسير الحصول على مقتنياتهم التي فقدوها داخل المطار بيسر وسهولة.

يذكر أن شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد، تعتزم ضمن خططها الاستراتيجية إلى المواصلة في إطلاق حزمة من الخدمات التي من شأنها التيسير على المسافرين ومرتادي المطار وتعزيز تجربتهم من خلال تقديم خدمات مميزة لهم.