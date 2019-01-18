بخصم 25 %.. جامعة القصيم تبدأ القبول في برامج الدراسات العليا

المواطن - القصيم

أعلنت جامعة القصيم مُمثلة بعمادة الدراسات العليا عن بدء التقديم الإلكتروني على برامج الدراسات العليا اعتباراً من يوم الاثنين 6/6/1440هـ، وحتى تاريخ 20/6/1440هـ في مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1440/1441هـ.

يأتي ذلك في أكثر من 80 برنامجا أكاديميا في الدراسات العليا، منها 18 برنامجا في الدكتوراه و62 برنامجا للماجستير، كما سيحظى المتقدمون لهذا العام بخصم قدره 25% من رسوم الدراسة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة أن الخطوات المتقدمة التي أحرزتها الجامعة في مجال الدراسات العليا – الذي يعد من أهم المجالات الحيوية في أي جامعة – تسعى لتقديم خدمة مميزة لمجتمعها وطلابها، وذلك انطلاقاً من رسالة العمادة التي تسعى إلى توفير برامج دراسات عليا متطورة وذات جودة عالية، لإنتاج كفاءات علمية وبحثية، تفي باحتياجات سوق العمل والمجتمع، فقد قامت الجامعة بدعم ومساندة العمادة لتحقيق تلك الرسالة بغية الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية التي تنهض بالعملية التعليمية والبحثية، وهو ما أنتج العديد من البرامج المهمة لطلاب الدراسات العليا.

وأضاف الداود كل هذا لم يتم لولا توفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ثم الدعم اللامحدود من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله جميعاً وكذلك التوجيه السديد من قبل سمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي آل سعود والمتابعة المستمرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، حفظ الله لنا وطننا وقيادتنا وولاة أمرنا، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان إنه سميع مجيب.

من جهته، بين الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري عميد عمادة الدراسات العليا، أن عملية القبول في البرامج تتم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية.

كما أشار إلى أن جميع برامج الدراسات العليا المطروحة ستكون بمقابل مادي، حيث تبلغ رسوم الدراسة لبرامج الماجستير (40000) ألف ريال، حيث تبلغ رسوم الدراسة لبرامج الدكتوراه (60000) ألف ريال، كما أوضح أن المتقدمين للقبول هذا العام الجامعي 1440/1441هـ سيحظون بخصم قدره 25% من رسوم الدراسة.

وأفاد “الدغيري” بأنه سيتم عقد اختبار تحريري من قبل الأقسام للمتقدمين وسوف يتم تحديد موعده بعد الانتهاء من فترة التقديم، كما يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة لبرامج الدراسات العليا وشروط القبول في أقسام الجامعة المختلفة للعام الدراسي الجامعي من خلال الرابط التالي (هنا)