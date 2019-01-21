بدء استقبال ربط 1000 عقار بشركة المياه في هذه الأحياء بجدة

المواطن - جدة

بدأت شركة المياه الوطنية في استقبال طلبات ربط 1000 توصيلة مياه منزلية في حي الصواعد ومخطط قويزة شرق محافظة جدة وحي الأصالة شمال المحافظة، وذلك ضمن خططها المستقبلية لزيادة نسب التغطية بشبكات المياه، مؤكدةً جاهزية فرعها الإلكتروني، ومكاتب خدمات العملاء لاستقبال طلبات العملاء.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي أن المشروع المزمع تنفيذه في حي الصواعد ومخطط قويزة سيخدم 700 عقار، بينما يخدم مشروع حي الأصالة “الصالة الشمالية”، 300 عقار، مبيناً أن فرق عمل خدمات العملاء والفرق الفنية جاهزة لمباشرة الطلبات وتنفيذها.

وأكد الغامدي أن ذلك يأتي في إطار برنامج تنفذه الشركة لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه عبر الشبكات في محافظة جدة، وتحسين ضخ المياه لأحيائها، وإيصال الخدمة إلى الأحياء المختلفة، وتخفيض فترة ورديات جداول الضخ، وتقليل الطلب على الصهاريج.

يذكر أن شركة المياه الوطنية أكملت بنجاح خلال الفترة الماضية إدخال حيي الرحمانية والريان بشمال شرق المحافظة لمنظومتها التشغيلية، وضخ المياه عبر شبكاتها إلى عقارات العملاء المشتركين، كما أنها تخطط خلال المدة القصيرة المقبلة لبدء الضخ عبر الشبكات لأحياء جديدة أخرى بالمحافظة سيتم الإعلان عنها قريباً.