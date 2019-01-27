بدء استقبال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور

المواطن - الرياض

يبدأ نظام نور اليوم في استقبال رغبات النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، وسيتم إغلاقه وتحديث البيانات بتاريخ 2/‏ 6/‏ 1440هـ على أن تتم طباعة استمارة النقل والتقارير التجميعية والتفصيلية بتاريخ 16/‏ 6/‏ 1440هـ.

وأوضحت وزارة التعليم أنه سيتم إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على النظام بتاريخ 7/‏ 7/‏ 1440هـ.

يذكر أن وزارة التعليم كشفت عن خطوات تقديم طلب النقل الخارجي ولم الشمل عبر بوابة نظام نور.

وقالت وزارة التعليم: إنه لتقديم طلب النقل الخارجي يجب اتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع نظام نور عبر الرابط التالي (هنا). بعد التسجيل اختر خدمات شؤون المعلمين من القائمة الجانبية. اختر رغبات النقل الخارجي. انقر لإضافة طلب خارجي



ووفقًا للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية أتيح بدءًا من اليوم 30 ربيع الآخر فيما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءًا من 21 جمادى الأولى.

وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفًا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي 1439- 1440هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي.

كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتبارًا من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.

وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي 1439- 1440هـ.