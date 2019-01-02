بدء استكمال أعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة

المواطن - واس

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن البدء في استكمال أعمال مشروع الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة المنفذ منه 14 كم تقريبًا.

وكان مشروع الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة قد توقفت الأعمال فيه قبل نحو ثلاث سنوات، وأعيد افتتاح جزء منه عام 1435هـ لفك الاختناقات المرورية عن طريقي المدينة المنورة وجدة – مكة المكرمة القديم، وجاري العمل حاليًا على تنفيذ ربط شارع الحج بمنطقة التنعيم شمالي مكة المكرمة مروراً بشارعي الجزائر وريع ذاخر بطول 3.2 كم، تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ضمن مشروع إعمار مكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أنه سيتم العمل أيضاً على إكمال الوصلة بطول 11كم حيث يمتد بتقاطع المسخوطة جنوباً مروراً بحي العزيزية ومن ثم ساحة الجمرات وصولاً إلى شارع الحج شمالاً، ويعد الجزء الأخير لاكتمال منظومة الطريق الدائري الثالث .