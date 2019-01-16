بدء التسجيل في الدورة الخامسة من مهرجان أفلام السعودية

المواطن - واس

أعلنت جمعية الثقافة والفنون في الدمام، عن بدء التسجيل والمشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان أفلام السعودية، الذي تنطلق فعالياته في نهاية شهر مارس المقبل، وتنظمه الجمعية بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”, حيث يعد المهرجان أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، الذي سعى منذ دورته الأولى عام 2008م لإحداث نقلة في مجال صناعة الأفلام وتعزيز الحراك الثقافي في المملكة، وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين بصناعة الأفلام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون المشرف العام على المهرجان الدكتور عمر السيف، أن الدورة المقبلة ستتضمن مجموعة من المبادرات النوعية لدعم صناعة الأفلام، وعقد شراكات فاعلة لتنمية مستوى إنتاج الأفلام السعودية من أجل التعريف بالأفلام وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام السعودية بشكل عام.

وبين الدكتور السيف، أن المهرجان يسعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين، ضمن خطة على مدار العام، تقدم خلالها العديد من الفرص لأصحاب المواهب في صناعة الأفلام للتعلم مباشرة من أجود الممارسين المحليين والعالميين، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور.

وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” علي بن مرزوق المطيري، أن المهرجان يلتقي مع أهداف إثراء المعرفية وتطوير صناعة الفيلم السعودي، مبينا أن المهرجان لهذه الدورة سيمتد لستة أيام، بالشراكة مع جمعية الثقافة والفنون، ساعين من خلالهم إلى رفع معايير الجودة والتجهيزات الفنية في خطوة جديدة تهدف إلى الرقي بالمحتوى المشارك في مسابقات المهرجان، لافتا إلى أن الفيلم السعودي الذي نراه اليوم، هو خلاصة تجارب فنية ومعرفية وتقنية، لصناع الأفلام الشباب، عن طريقه يتضح الخطاب الثقافي والفني لما يشغل هذه الفئة من المبدعين والمعبرة عن أكبر شريحة في المجتمع السعودي.

ويكرم المهرجان في دوراته شخصيات سعودية وخليجية من رواد السينما، متضمنا المهرجان10 ورش تدريبية، و10 ندوات، وعروض مصاحبة لأفلام خليجية من الإمارات والبحرين والكويت وعمان، كما يحتضن سوق الإنتاج، الذي يدشن عدداً من الكتب المختصة بالسينما، فيما يستمر هيكل مسابقات المهرجان للأفلام السعودية بأقسامه الروائي والوثائقي والطلبة مع تحديث لمسابقة السيناريو غير المنفذ، الذي سيتم إعلان تفاصيله في الفترة المقبلة.

‎ الجدير بالذكر أن إدارة المهرجان دعت الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل عبر موقع المهرجان على الشبكة العنكبوتية.