بدء التسجيل للرتب العسكرية بكلية نايف للأمن الوطني

المواطن - الرياض

يبدأ اليوم وحتى يوم الخميس 4 من جمادى الأولى، استقبال طلبات الراغبين للالتحاق برتبة جندي أول، وجندي، بكلية نايف للأمن الوطني، في مراكز التدريب الوطني التابعة لها بمناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وعسير، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر توظيف”.

واشترطت الكلية في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك والداه ووالداهما وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون مطرودًا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

كما اشترطت الكلية في المتقدم ألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وألا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا، وألا يقل طوله عن 168سم، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

كما يشترط لرتبة جندي أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولرتبة جندي أول أن يكون حاصلًا على شهادة الدبلوم لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة.

وأشارت الكلية إلى أنَّ عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب؛ حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة، كما أن قرار لجنة القبول والتسجيل يعتبر نهائيًا ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه، وأن جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية.