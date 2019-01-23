بدء المقابلات الشخصية للمترجمين الراغبين بالعمل في موسم حج 1440هـ

المواطن - المدينة المنورة

بدأت لجنة مقابلات المترجمين المتقدمين للعمل في موسم الحج هذا العام 1440هـ بعمل المقابلات الشخصية لهم في فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة للعمل في المراكز التوجيهية في هيئة المدينة.

وبلغ عدد المتقدمين 166 مترجماً بأكثر من 13 لغة حية والذين يحملون شهادات عليا في مرحلتي الدكتوراه والماجستير .

الجدير بالذكر بأن الرئاسة تحرص على استقطاب كادر مؤهل بالعلم والمعرفة وتنوع اللغات وتعددها فيما يخدم الحاج والمعتمر على أكمل وجه حيث راعت اللجنة في الاختيار الدرجة العلمية والتحدث بأكثر من لغة ، وسيتم توزيع كوادر المترجمين على المراكز التوجيهية كمركز البقيع, والمركز التوجيهي بالشهداء, ومركز الخندق التوجيهي, ونقطة مركز قباء, بالإضافة إلى نقطة مسجد الميقات, وفي المنطقة المركزية المحيطة بالحرم عند المساجد الأثرية، وتتركز مهام أعمالهم بترجمة ما يوجه به أعضاء الهيئة الرسميين من توجيهات وبيان للزيارة الشرعية و آدابها.

تجد الإشارة إلى أن اللجنة تعمل وفق توجيهات سديدة من معالي الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند وبدعم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وذلك لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتحقيق رؤية المملكة 2030 .