بدء النجم الثاني من الشبط.. وهذه مواصفاته

المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين أول أيام النجم الثاني من الشبط- البلدة- وأيامها 13 يومًا.

وتابع الحصيني أن خلال النجم الثاني من الشبط تستمر زيادة النهار ونقصان الليل، وهو أفضل وقت لزراعة البرسيم، والثلاثة الأيام الأخيرة منه جزء من بذرة “الست”، وهي صالحة لزراعة جميع الأشجار.

وتوقع أن يترسب الغبار تدريجيًّا الساعات المقبلة على عموم منطقة الرياض بما فيها العاصمة الرياض.

وقبل قليل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، يستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة ستكون على مناطق الرياض والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية والخرج والأجزاء المجاورة.