بدء بيع تذاكر مباراة #الأهلي_الرياض

المواطن - مروة نبيل

طرح النادي الأهلي، مساء يوم الخميس، تذاكر مباراته أمام الرياض ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الأهلي والرياض في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي والرياض كالتالي؛ 10 ريالات موحدة للأفراد والعائلات، 100 ريال الفضية، و200 ريال الذهبية، ومن المُقرر أن يتم فتح أبواب ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في تمام الثالثة مساءً.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يطمح فريق الرياض في تحقيق مفاجأة والإطاحة بالراقي.