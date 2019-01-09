بدء تطبيق المرحلة الثانية من بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات موديلات 2019

المواطن - الرياض

بدأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في تطبيق المرحلة الثانية من “بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات” على موديلات 2019، والتي تتضمّن مستوى إضافيًّا سابعًا “ممتاز+” لأفضل 10% من طرازات السيارات.

وتُسهم البطاقة التي تأتي بشكل إلزامي لكل المركبات الخفيفة من موديلات 2015 فما فوق، في إظهار استهلاك الوقود، من خلال 7 مستويات للتصنيف وهي: “ممتاز+”، “ممتاز”، “جيد جدًّا”، “جيد”، “متوسط”، “سيئ”، “سيئ جدًّا”.

كما تنقسم إلى فئتين بحسب استخدام المركبة، الأولى: بطاقة سيارات الركوب “السيدان، الميني فان، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فأقل”، والثانية: بطاقة الشاحنات الخفيفة “سيارات الدفع الرباعي، البيك أب، فان البضائع، الحافلات الصغيرة لعشرة ركاب فما فوق”.

فيما تضم البطاقة المعلومات الأساسية للمركبة، وتشمل: اسم الصانع، والاسم التجاري للمركبة، وسعة المحرك، وسنة الموديل، ونوع المركبة، وقيمة اقتصاد الوقود، ومستوى اقتصاد الوقود، ونوع الوقود، بالإضافة إلى شعار هيئة المواصفات والمقاييس والصيغة النظامية الملزمة بوضع البطاقة، ورمز QR.