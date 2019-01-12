بدء توافد جماهير المنتخب السعودي إلى إستاد آل مكتوم

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتوافد إلى إستاد آل مكتوم، لحضور مباراة الأخضر ولبنان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للجماهير قبل الدخول إلى ملعب مباراة الأخضر ولبنان، لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات في مشواره الآسيوي.

ودفع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي بالقوة الضاربة في مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره اللبناني اليوم؛ أملًا في تحقيق الفوز، وحسم التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس آسيا 2019.

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة المنتخب السعودي ولبنان اليوم، كالتالي؛ محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي آل بليهي، حمدان الشمراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، وعبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري وفهد المولد.

ويتصدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، بعد فوزه برباعية دون رد على كوريا الشمالية، في حين هُزم منتخب لبنان بهدفين نظيفين أمام قطر.