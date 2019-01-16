بدء مباحثات بين الشرعية وميليشيا الحوثي برعاية أممية في الأردن حول ملف الأسرى ⁧

المواطن - الرياض

بدأت اليوم جولة جديدة من المباحثات بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان حول ملف الأسرى .

وكان الأردن، أعلن أمس، موافقته على الطلب المقدم من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن “عمّان تقف بكل إمكانياتها لدفع جهود إنهاء للأزمة”، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة.

وتأتي جولة الأردن، فيما يستمر مسلسل التعنت الحوثي والمراوغة في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.