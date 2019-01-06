بدائل السكر .. لا فوائد صحية كثيرة وبدون أضرار

المواطن - متابعة

لم تتوصل مراجعة بحثية لبدائل السكر الصناعية والطبيعية، إلى أدلة قوية على أنها تعود على الجسم بفوائد صحية كثيرة، إلا أنها لم تجد ضررًا من استخدامها.

وأجريت الدراسة المنشورة في الدورية الطبية البريطانية بطلب من منظمة الصحة العالمية بهدف تطوير إرشادات لاستخدام بدائل السكر للتحلية مثل أسبرتام وستيفيا.

وقال يورج مياربول كبير الباحثين ومدير معهد الأدلة الطبية بجامعة فرايبورج في ألمانيا: ”للأسف ليست لدينا بيانات كافية للتقييم الكامل للفوائد والأضرار المحتملة لبدائل السكر“.

وأضاف مياربول في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن معظم الدراسات التي أجريت في هذا الصدد إما صغيرة أو مختصرة. وتابع: ”نحتاج إلى أبحاث أكثر وأفضل حول هذا الموضوع“.

وجمع مياربول وزملاؤه الأبحاث التي تناولت تأثير بدائل السكر الصناعية على نواحٍ صحية مهمة كالوزن ومستويات السكر في الدم. واستقروا في نهاية المطاف على 56 دراسة بينها 35 تجربة سريرية.

وأظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن بدائل السكر قد تحسن قليلًا مؤشر كتلة الجسم الذي يقيس الوزن بالنسبة للطول وكذلك السكر في الدم.