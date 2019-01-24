بدر بن سلطان يبحث تعزيز التعاون مع القنصل الأمريكي

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، القنصل الأمريكي راين مارتن .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعيّن حديثاً العميد مطلق الذيابي .

وهنأ سموه العميد الذيابي ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله ، فيما عبّر قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة ، سائلاً المولى سبحانه أن يكون عن حسن الظن .

وفي شأن متصل التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، قائد قطاع حرس الحدود بالمنطقة اللواء طلال الشمراني .

وهنأ اللواء الشمراني ، الأمير بدر بن سلطان على ثقة القيادة بتعيينه نائباً لأمير المنطقة ، كما أطلع سموه على أعمال القطاع بالمنطقة ، ومهامه في تأمين الحدود ، كذلك الدور التوعوي الذي يقدمه للمتنزهين والصيادين .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالهزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة سعد القثامي .

واستعرض سموه خلال اللقاء أعمال فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة ، والرامية لتقويم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية والتأكد من سلامة إجراءاتها وتبليغها للأجهزة المشمولة برقابة الديوان ، لرفع مستوى جودة وتحسين الخدمات .

إلى ذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة يوسف المنصوري.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن إنجازات الفرع والخطط المستقبلية الهادفة للتوسع في إنشاء أفرع للهيئة في محافظات منطقة مكة المكرمة.