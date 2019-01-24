بدر بن سلطان يُدشّن مكتب مساندة مستشفى النور التخصصي

المواطن - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، مكتب مساندة مستشفى النور التخصصي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، وعددٌ من قيادات صحة المنطقة.

واستمع سموه، إلى شرحٍ عن الخدمات التي يقدمها المكتب بدءًا من الخدمات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ومرضى الطب المنزلي، التي تشمل تأمين مواقف سيارات، وخدمات فتح الملف الطبي، والحصول على المواعيد والتنقل داخل المنشأة الصحية، وأيضاً الحصول على التقارير الطبية، وتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، وإصدار بطاقات تخفيض لذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات تسهيلات مرورية.

ويهدف المكتب إلى الارتقاء بآلية تقديم الخدمة وتعزيز استقلالية المريض ضمن منظومة خدمات تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال مبادراتها.