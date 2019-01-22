بدعم الملك سلمان ورؤية محمد بن سلمان .. السعودية النووية قادمة

المواطن - الرياض

اتخذت المملكة خطوات متسارعة ومدروسة في نفس الوقت لامتلاك الطاقة النووية حيث أرست عقد تحديد مواصفات موقع لإنشاء مفاعلين نوويين بتكلفة 7 مليارات دولار لكل منهما.

منافسة دولية

وتتنافس عدة دول كبرى من بينها أمريكا وروسيا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين لإنشاء المفاعل النووي السعودي.

ولاقى البرنامج النووي السعودي إشادة دولية بجاهزية المملكة ودعم القيادة الحكيمة للبرنامج.

وفي سبتمبر الماضي أكد وزير الطاقة الأميركي ريك بيري أن الولايات المتحدة لا تزال ضمن القائمة المتنافسة على الفوز بمشروعات الطاقة النووية في المملكة، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الرياض لا تزال مستمرة في هذا الصدد.

وقال بيري، إن القائمة المختصرة للشركاء المحتملين الذين يتنافسون لبناء محطات للطاقة النووية في المملكة خلال الوقت الحالي لا تزال تشمل الولايات المتحدة، والتي تعد أحد أهم المتنافسين للفوز بتولي المشروعات النووية السعودية.

تعاون سعودي أمريكي

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، كشف في وقت سابق أن المملكة تسعى إلى العمل عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء قدرات لتوليد الطاقة النووية في السعودية، وأنها تريد أن تكون واشنطن جزءًا لا يتجزأ من البرنامج النووي السعودي الذي سيكون للأغراض السلمية بالكامل.