بدعم محمد بن سلمان .. الأخضر في آسيا حاضر

المواطن - محمد سمعه

يقص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، شريط أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا اليوم، بمواجهة المنتخب الكوري الشمالي في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة.

ولن يُنسى دعم القيادة الرشيدة للمنتخب السعودي خاصة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذي ساند ودعّم الأخضر في كثير من المواقف خلال الفترة السابقة.

مواقف سابقة لا تُنسى

وسبق للأمير محمد بن سلمان دعم المنتخب السعودي بقوة قبل انطلاق كأس العالم 2018 بروسيا، كذلك حضور سموه للمباراة الافتتاحية للمونديال بين منتخبي السعودية وروسيا والتي انتهت بخسارة الأخضر بخماسية دون رد في شهر يونيو الماضي.

كذلك إشادة سموه بالمنتخب السعودي الشاب بعد فوزه بلقب كأس آسيا للشباب في شهر نوفمبر الماضي على حساب منتخب كوريا الجنوبية في المباراة النهائية.

ولم يتوقف دعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان للأخضر وللرياضة السعودية عند هذا الحد، ولكن الدعم استمر خاصة بتوجيه سموه بفتح مدرجات ملعب الجوهرة المشعة بالمجان لحضور مباراة السعودية واليابان الحاسمة في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا في ذلك الوقت.

استمرار بطولة الدوري خلال الآسيوية

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان أقر بأن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستستمر أثناء بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات.

وكان اتحاد القدم سمح للأندية بالاعتماد على 8 لاعبين أجانب في تشكيلها الأساسي لمباريات الدوري في حال تم استدعاء أي لاعب منها للمشاركة الآسيوية مع الأخضر.