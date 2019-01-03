برباعية في #الجبلين.. #أبها يتأهل إلى دور الـ32

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة أبها والجبلين ضمن منافسات الدور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها برباعية دون رد.

وبدأت مباراة أبها والجبلين بشكل سريع، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، عن طريق اللاعب سيدرك تشومباي.

وأضاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، عيسى القحطاني الهدف الثاني في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول من المباراة؛ بتأخر الجبلين بهدفين نظيفين.

وعزز محمد خنفير تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 82، وأضاف عبد الله العنزي الهدف الرابع في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز أبها برباعية دون مقابل.

ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها نظيره البكيرية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.