برشلونة ضد إشبيلية .. البلوجرانا أمام مهمة مستحيلة للفوز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم مباراة برشلونة ضد إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث يسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة؛ لتعويض خسارة الذهاب ومن أجل إنعاش آماله بالعبور لدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وكانت مباراة برشلونة ضد إشبيلية في ذهاب دور ربع النهائي كانت أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ملعب بيزخوان سانشيز في إقليم الأندلس وانتهت بفوز نادي إشبيلية بثنائية دون رد أحرزها كل من بابلو سارابيا ووسام بن يدر.

وسيكون المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا في تحدٍّ صعب في لقاء برشلونة ضد إشبيلية، حيث سيكون البلوجرانا مطالبًا بالفوز بثلاثية نظيفة أو بفارق ثلاثة أهداف ليصعد إلى دور نصف النهائي على حساب إشبيلية.

وكان البارسا تعرض لانتقادات لاذعة عقب الخسارة في مباراة برشلونة ضد إشبيلية في مرحلة الذهاب، خاصة أن برشلونة لم يُقدم الأداء المنتظر منه فضلًا عن وجود كثافة هجومية من قِبل نادي إشبيلية.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفض الاحتجاج والذي تقدم به نادي ليفانتي والذي طالب بإقصاء نادي برشلونة من بطولة كأس الملك بعد إشراك اللاعب تشومي في لقاء ذهاب دور ثمن النهائي أمام ليفانتي.

وسيجد البارسا الدعم المنتظر من قِبل جماهير النادي الكتالوني، حيث ستقام مباراة برشلونة ضد إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس الملك اليوم على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة.

وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، أصبح اللاعب دينيس سواريز قريبًا من الانتقال لنادي آرسنال الإنجليزي من برشلونة قبل يوم واحد على نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

تنطلق مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.