برشلونة ضد إيبار .. سواريز وميسي يقودان البارسا للفوز بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة برشلونة ضد إيبار، التي أُقيمت في معقل البارسا “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة برشلونة ضد إيبار بضغط كبير من لاعبي البارسا، وكاد الأوروغوياني لويس سواريز أن يهز الشباك في الدقيقة الثامنة بعد تلقيه تمريرة مميزة من ليونيل ميسي، إلا أن مدافع الفريق الضيف تصدى لتسديدته.

وواصل لاعبو البارسا الضغط، ونجح لويس سواريز في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد إيبار بتقدم الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وفرض لاعبو الفريق الكتالوني السيطرة على وسط الملعب في الشوط الثاني، وتمكن ميسي من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة أرضية قوية في الدقيقة 53 من أحداث مباراة برشلونة ضد إيبار بعد تمريرة مميزة من سواريز.

بعد 5 دقائق على هدف ميسي، نجح سواريز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لصالح الفريق الكتالوني، وواصل البارسا الضغط في مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم، بحثًا عن تسجيل مزيد من الأهداف.

وبعد مباراة برشلونة ضد إيبار اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالبارسا رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 22 في المركز الـ13.