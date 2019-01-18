برشلونة ضد ليفانتي .. الجماهير تخذل البارسا

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة برشلونة ضد ليفانتي في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، أسوأ معدل حضور جماهيري للفريق الكتالوني على ملعب “كامب نو” في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري في مباراة برشلونة ضد ليفانتي 42 ألفًا و838 مشجعًا، في حين تصل السعة الكاملة لملعب “كامب نو”، 99 ألفًا و354 مشجعًا، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وأرجعت الصحيفة قلة عدد الحضور الجماهيري في مباراة برشلونة ضد ليفانتي بكأس ملك إسبانيا، إلى توقيت المواجهة المتأخر، وسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، بالإضافة إلى سهولة اللقاء كونه من الفرق غير الصعبة على البارسا.

وكان من المتوقع أن تكون مواجهة البارسا وكولتورال ليونيسا ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا، هي الأقل حضورًا على “كامب نو”، إلا أنها شهدت تواجد 68 ألفًا و775 مشجعًا، لتُصبح مباراة برشلونة ضد ليفانتي الأقل حضورًا.

وتُعتبر مباراة برشلونة ضد ليفانتي هي الأسوأ حضورًا جماهيريًا في منافسات الموسم الماضي والحالي، حيث تُعد مواجهة البارسا ولاس بالماس في الدوري الإسباني لكرة القدم الأقل حضورًا الموسم الماضي، بـ48 ألفا و336 مشجعا.

وانتهت مباراة برشلونة ضد ليفانتي بالأمس بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد سجل عثمان ديمبلي هدفين، وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا، ليعوض خسارته في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ويتأهل إلى ربع النهائي.