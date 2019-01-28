برعاية أمير نجران.. مهرجان الحمضيات ينطلق الأربعاء

برعاية أمير نجران.. مهرجان الحمضيات ينطلق الأربعاء

2019/01/28
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1750
0
طباعة
المواطن - سياف الحارثي  - نجران

يرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، الأربعاء القادم، مهرجان الحمضيات والاستثمار الزراعي بالمنطقة، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومشاركة أمانة منطقة نجران وعدد من الجهات الحكومية بالمنطقة، وذلك بمنتزه أبا الرشاش.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور بن علي الشمراني، أن المهرجان الذي يقام سنويًا ويستمر لمدة ثلاثة أيام، يهدف إلى التعريف بأنواع المنتجات الزراعية من الحمضيات بالمنطقة والتسويق لها ودعم المنتجين الزراعيين من خلال تسويق منتجاتهم الزراعية، إضافة إلى تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات الإرشادية التي تساهم في نقل الخبرات والتجارب للمزارعين والمنتجين.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :