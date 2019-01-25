برعاية “المواطن”.. افتتاح دورة الشهيد محمد النشيلي في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

تحت رعاية محافظ أبوعريش محمد الشهراني انطلقت مساء أمس الخميس أولى مباريات بطولة الشهيد محمد موسى النشيلي وذلك بحضور شيخ قبيلة النشيلي الشيخ يحيى علي نشيلي وعدد من المسؤولين في لجنة الشهداء بينهم الملازم أول عبدالرحمن شويهي ورئيس الرقباء فهد حكمي وذلك في ملعب قرية أم النور التابعة لمحافظة أبوعريش بجازان.

وبدأ الحفل الرسمي لافتتاح البطولة بالسلام الملكي ثم آيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة اللجنة المنظمة ألقاها محمد عبده نشيلي والذي تحدث عن البطولة والتي تأتي تخليدا لأسماء الشهداء في هذا الوطن وإهداء لرجال الأمن البواسل على الثغور للحد الجنوبي.

بعد ذلك قام الضيوف بالسلام على الفريقين المشاركة في الافتتاح الرسمي وعلى أولاد الشهيد النشيلي إيذانا بافتتاح أولى المباريات والتي جمعت بين فريقي “صقور خضيرة” وخليج الصفوة “علما بأن هذا الدوري ينظمة قسم الرياضي بمركز النشاط الاجتماعي بقرى وادي” الرياح “التابع للجنة التنمية الاجتماعيه الأهلية بعياش وذلك على ملعب الفرسان بأم النور وبمشاركة” 24 “فريقا من مختلف المحافظات بجازان.

وفي حديث خاص لـ” المواطن” تحدث الشيخ” النشيلي “قائلا : إن هذه البطولة تأتي تخليدا للشهيد البطل “محمد موسي النشيلي” الذي ضحى بحياته من أجل هذا الوطن الغالي داعين الله أن يرحمه وأن ينصر دولتنا الرشيدة على هذه الميليشيات الحوثية وأن حدودنا خط أحمر.

وأضاف : وأيضا تم افتتاح هذه الدورة لإشغال فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وإبعادهم عن خطر المخدرات والتجمعات المشبوهة.

الجدير بالذكر أن الشهيد محمد موسى النشيلي هو أحد أبناء محافظة أبوعريش بجازان واستشهد بتاريخ ٥/١١/١٤٣٨ وهو يدافع عن دينه وعن هذا الوطن الغالي وهو متزوج ولديه من الأولاد اثنان ومن البنات اثنتان .