برعاية تركي بن طلال.. محايل تحتضن صدر الكرامة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

اعتمد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير برنامح وفعاليات حدث “صدر الكرامة” بمحافظة محايل خلال الفترة من ١٤٤٠/٥/١٤هـ إلى ١٤٤٠/٥/٢٥هـ، وترتكز على عدة محاور استراتيجية تساهم في تنمية السياحة الداخلية لهذا الوطن وتعزيز عمق التواصل بين القيادة وشعبها وتخليدًا للشهداء والتفاخر بهم وفي تنمية المآثر في كل المحافظات وتنمية السياحة.

ويشهد البرنامج عدة فعاليات ثقافية واجتماعية، لإظهار ما تمتلكه المنطقة من موروث، كما سيتم إقامة دورة رياضية لكرة القدم بنادي الشهيد لتكون حاضنة لكافة أندية عسير الرياضية يستطيعون من خلالها إظهار مدى تقدم البنية التحتية لأندية عسير وتأهيلها لاستضافة أحداث مستقبلية دائمة وكذلك إشباع الكثير من حاجات الشباب وبناء علاقات اجتماعية بين أبناء المنطقة بطريقة إيجابية.

كما تم إعداد برنامج كامل لإقامة أمسية شعرية للأمير بدر بن عبدالمحسن تقام على مسرح جادة محايل لما له من دور بارز في المناسبات الوطنية التي أصلت الشعر بالوطن وحبه بكل تفاصيله والحنين له والإعجاب والتافخر به والدفاع عنه في كل المناسبات.

ويحرص الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود على تسخير كل الإمكانات لإنجاح هذا الحدث وفعالياته بهمة أساسها روح الفريق، وأن تظهر بالشكل اللائق، من خلال الجاهزية التامة لفرق العمل ومواقع الفعاليات ولدور الإيواء لاستقبال الزوار، والتي تقدم لهم خلال هذه الفترة.

وأكد رئيس اللجنة محافظ محايل محمد بن لبدة أن المحافظة تهدف لأن تكون وجهة سياحية رئيسية على مدار العام وفق خطط استراتيجية تنفذ بعناية تامة بُنيت على عدة مصادر أهمها الموارد البشرية والطبيعية والتراثية والثقافية، لتشكيل سياحة مستدامة بمنطقة عسير، ملتزمة بالقيم الإسلامية والتراث الثقافي بالمنطقة وستكون الفعاليات مفاجأة تُفرح الجميع.