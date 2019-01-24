برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل يطرح 104 وظائف شاغرة

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة مسماك للإنشاء والتطوير، والشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية- أساكو، ومؤسسة عابد علي الحبشي للمقاولات، وشركة المشارق للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. نجار مبان عام (عدد 23 وظيفة).

. سباك عام (عدد 10 وظائف).

. لحام عام (عدد 8 وظائف).

. حداد تسليح بناء (عدد 12 وظيفة).

. مهندس مدني (عدد 3 وظائف).

. فني أمن وسلامة مهنية (عدد وظيفتين).

. مهندس ميكانيكي عام (عدد وظيفتين).

. مهندس معماري (عدد وظيفتين).

. مهندس كهربائي عام (عدد وظيفتين).

. مهندس مراقبة جودة (عدد وظيفتين).

. ممرض عام.

. فني كهرباء (عدد 6 وظائف).

. سائق حافلة.

. سائق شاحنة (عدد وظيفتين).

. سائق سيارة عمومي.

. حارس (عدد وظيفتين).

. فني أبنية- مراقب أبنية (عدد 3 وظائف).

. مشرف المستودع.

. فني حوض سباحة.

. فني متعدد المهن.

. مساعد صيانة.

. مساعد فني أجهزة التدفئة والتكييف.

. مساعد فني صيانة.

. مساعد أمين مستودع (عدد وظيفتين).

. موظف استقبال.

. مراقب أعمال ميكانيكية (عدد وظيفتين).

. مراقب أعمال كهربائية (عدد وظيفتين).

. مراقب أعمال مدنية (عدد وظيفتين).

. مساح (عدد وظيفتين).

. رسام اوتوكاد (عدد وظيفتين).

. مهندس ميكانيكي.

. فني تكييف.

. محاسب.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 فبراير 2019م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)