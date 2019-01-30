برنامج الملك سلمان للعناية بالتراث يحصد جائزة أفضل مبادرة حكومية

برنامج الملك سلمان للعناية بالتراث يحصد جائزة أفضل مبادرة حكومية

2019/01/30
الساعة 3:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حصد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة للعام 2019 باعتباره يمثل رؤية استراتيجية لحماية تراث المملكة وآثارها والمحافظة عليها وعرضها محليًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال الحفل السنوي لمجلة أريبيان بزنس الذي أقيم في الرياض، والذي شهد تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها في قطاع الأعمال والاقتصاد ككل، وللمجتمع في المملكة.



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