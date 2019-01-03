برنامج الوحدات العقارية يفرز 8 ملايين متر مربع

برنامج الوحدات العقارية يفرز 8 ملايين متر مربع

2019/01/03
الساعة 7:28 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- عبدالملك آل سميح - الرياض

بكوادر سعودية شابة حقق برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان رقماً جديداً من خلال فرزه لثمانية ملايين متر مربع من الوحدات السكنية والتجارية وذلك منذ انطلاقه في عام 2017.

وساهمت البوابة الإلكترونية في إثراء تجربة المستفيد، إذ مكنه من الاطلاع على قائمة المكاتب العقارية المعتمدة لدى البرنامج للقيام بعملية الفرز والاختيار الأنسب منها ومن ثم رفع طلبه للفرز إلكترونياً.

ويتم تقديم طلبات الفرز إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الوزارة، ولا يستغرب إنجاز الطلب الواحد أكثر من خمسة أيام، ويمكنه متابعة الطلب إلكترونياً دون الحاجة للحضور الشخصي، حتى مرحلة إصدار المحاضر وإرسالها لكتابة العدل لإصدار صكوك الوحدات.

يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات برنامج فرز الوحدات العقارية زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة لمعرفة كل ما يتعلق بالبرنامج وخدماته من خلال الرابط التالي (هنا)

 



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