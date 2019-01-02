برنامج ترفيهي أسطوري.. الحصن يصل الرياض

المواطن - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، وصول البرنامج الترفيهي الأسطوري قلعة تكاشي “الحصن” إلى الرياض.

ويعود برنامج الحصن إلى الظهور من جديد بعد انقطاع 28 عامًا، ما أشعل حماسة السعوديين، خاصةً وأنه سيتم بناء الحصن على مساحة 300 ألف متر مربع، ويكتمل بناؤه وألعابه التي تأخذ طابع التحدي وعددها أكثر من 50 قديمة وجديدة.

ويشهد البرنامج جوائز ضخمة ومتعددة للمتسابقين والمشاركين فيه، والذين من المنتظر أن يتزايد عددهم فور انطلاق المسابقة في موسمها الجديد، كما من المتوقع تزايد المشاركات بشكل كبير لتصل لآلاف المتسابقين في الموسم الأول للعبة.

ووقع تركي آل الشيخ، في وقت سابق شراكة مع شركة (TBS) توشي شيكا إيشيهارا اليابانية في طوكيو، لتنفيذ مشروع بناء قلعة تاكيشي في برنامج الحصن التلفزيوني.

ووفقًا لاتفاقية التي وقّعها رئيس مجلس إدارة شركة (TBS) توشي شيكا إيشيهارا، بحضور سفير المملكة لدى اليابان أحمد البراك، والأمير فيصل بن بندر رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، سيتم بناء قلعة تاكيشي الحصن بتصميم تراثي عربي بما يحقق توفير أكثر من 50 تحديًا ومغامرة متنوعة بين تحديات قديمة وأخرى جديدة مخصصة للمشروع”.