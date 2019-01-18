برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات .. هنا آلية التسجيل وضوابط الاستحقاق

المواطن - الرياض

بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تقديم دعم جديد للمنشآت؛ لزيادة توظيف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص وإكسابهم المهارات على رأس العمل، ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

ويقدم الصندوق دعمًا للتوظيف النوعي الموجه يبدأ بنسبة دعم لراتب الموظف الذي يتم توظيفه وفق الضوابط المحددة مقدارها (30%) من الراتب للسنة الأولى، وتنخفض النسبة إلى (20%) للسنة الثانية، ثم إلى (10%) للسنة الثالثة. ويكون الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم (4.000) ريال، والحد الأعلى من الأجر (10.000) ريال، ويكون الدعم 70% للتوظيف و30% للتدريب، وتستحق المنشأة دعمًا إضافيًّا وفق الحالات التالية (توظيف الإناث، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوظيف في القرى والمدن الصغيرة، والتوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتوظيف في المهن الحرجة).

آلية التسجيل في البرنامج:

التسجيل في البرنامج للمنشآت التجارية بالقطاع الخاص. التسجيل/ الدخول على حساب المنشأة في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”. تفعيل “حوافز”. تقديم إعلان وظيفي واختيار من خلال نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات”.

آلية الدعم:

ويقدم الصندوق دعمًا للتوظيف يبدأ بنسبة (30%) من الأجر الشهري للموظف المدعوم للسنة الأولى، وبنسبة (20%) للسنة الثانية، و(10%) للسنة الثالثة، والحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم هو (4.000) ريال، والحد الأعلى من الأجر (10.000) ريال، بحيث تتحمل المنشأة النسبة المتبقية من الراتب، وتستحق المنشأة دعمًا إضافيًّا وفق الحالات التالية:

الجنس / أنثى ذوي إعاقة حجم المدينة حجم المنشاة (صغيرة و متناهية الصغر) المهن المحددة وحملات التوظيف 10 % 10 % فئة ج 10 % 5 % 10 % فئة ب 5 %

بحيث لا يتجاوز مبلغ الدعم الإجمالي (4.000) ريال للسنة الأولى و(3.000) ريال للسنة الثانية و(2.000) ريال للسنة الثالثة أو 50% من الأجر الشهري، أيهما أقل، ويتم تقسيم الدعم المقدم من الصندوق كما يلي:

70% من مبلغ الدعم للمنشأة لدعم التوظيف. 30% من مبلغ الدعم لتقديم خدمات تدريبية للموظف من خلال تقديم نوعين من البرامج التدريبية، دورات تدريبية إلكترونية على منصة دروب، ودورات تدريبية صفيّة حضورية عن طريق جهات تدريبية معتمدة وفق سياسة وضوابط دعم التدريب لهذا البرنامج.

ضوابط استحقاق الدعم:

أن يكون المرشح سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المرشح عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة. ألا يكون المرشح يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي أو صاحب عمل. ألا يكون المرشح طالبًا منتظمًا في جهة تعليمية أو تدريبية. أن يتم تسجيل المرشح في نظام التأمينات الاجتماعية، على ألا يقل الراتب المسجل بالتأمينات عن الراتب المدعوم حسب آليات البرنامج. الحد الأدنى لأجر الموظف المدعوم هو 4.000 ريال والحد الأعلى 10.000 ريال، ويستثنى من الحد الأعلى من تحقق له زيادة بالراتب بعد بدء الدعم، بحيث يستمر الدعم بدون تغيير في قيمته حتى انتهاء المدة. أن يكون الموظف المدعوم من ضمن الفئات المستهدفة بالدعم وهم الباحثون عن العمل والمتعطلين عن العمل لمدة تزيد عن 90 يومًا. يمكن للموظف المدعوم استكمال مدة الدعم في نفس البرنامج في حال انتقاله لمنشأة أخرى وتوفر كافة ضوابط البرنامج لديه. يمكن لمن تم دعمه في أي من برامج دعم التدريب والتوظيف بالصندوق سابقًا الاستفادة من البرنامج من خلال دعم التدريب 30% فقط. أن تكون المهنة والمنشأة من ضمن المهن والقطاعات المشمولة بالدعم. أن يتم الإعلان عن الوظيفة حسب ما يقرره الصندوق من إجراءات ويشمل ذلك المسمى والوصف الوظيفي.