برنامج ذكاء اصطناعي يتنبأ بأماكن انتشار عدوى الإنفلونزا

المواطن - متابعة

طور باحثون أمريكيون برنامجاً ذكياً قادراً على تتبع فيروس الإنفلونزا والتنبؤ بأماكن انتشار العدوى فيها، بحسب دراسة جديدة نُشرت في دورية “نيتشر كوميونيكيشنز” العلمية.

وأوضح الباحثون في جامعة بوسطن الأمريكية أن تتبع نشاط الفيروس في الوقت الحقيقي يمثل تحدياً كبيراً، لسهولة انتشار العدوى بين البشر أثناء التنقل أو السفر.

وأطلق على البرنامج اسم “ARGONet” ويعتمد على التعلم الآلي ونموذجين قويين لكشف الإنفلونزا، أحدهما يسمى “ARGO” ويستند إلى المعلومات في السجلات الصحية الإلكترونية وبحث غوغل المرتبط بالإنفلونزا ونشاطها التاريخي في موقع معين.

أما النموذج الثاني والأكثر دقة، فيعتمد على الأنماط الزمنية والمكانية لانتشار الإنفلونزا في المناطق المجاورة، ونظام تعلم آلي يحد من الأخطاء في التنبؤات، حسب ما ورد في موقع “تك تو” الإلكتروني.