بسبب أزمة خالد الغامدي .. عقوبة قاسية قد تُهدد #النصر

المواطن - محمد سمعه

استفاقت جماهير نادي النصر على تصريحات المدافع خالد الغامدي، والذي قال بالأمس إنه تم إجباره على الرحيل عن تدريبات النصر وعدم الالتزام بمدة عقده كلاعب محترف.

وأشار خالد الغامدي في تصريحات لقناة “العربية” إلى أن أحمد البريكي، المدير التنفيذي بالنصر، هو من أخبره بأنه ليس لديه أي مكان في تدريبات العالمي، بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد وعقد مخالصة مالية مقابل التنازل عن مليون ريال.

وتحدث القانوني أحمد الأمير حول موقف نادي النصر مع اللاعب خالد الغامدي قائلًا: ما حصل مع اللاعب خالد الغامدي من إداريين في نادي محترف أمر مخجل للغاية، ومن حق اللاعب إنهاء عقده بعد هذه الحادثة بسبب مشروع ويُعوض عن العقد ويُمنع النصر من التسجيل طبقًا للوائح الفيفا.

وأضاف أحمد الأمير: بعض التصرفات الخاصة بالضغط على خالد الغامدي من أجل الانتقال لنادٍ آخر أو تحويله للفريق الرديف أو تأخير مستحقاته تخص السلوكيات التعسفية المطبقة ضد اللاعب لإجباره على إنهاء العقد.

عقوبة تُهدد النصر بسبب أزمة خالد الغامدي:

وتابع القانوني الأمير: أي سلوك مسيء من أي طرف، سواء من خالد الغامدي أو نادي النصر، يمنح أيًّا منهما الحق في إنهاء العقد لسبب مشروع، وفي حالة خالد الغامدي يكون النصر هو من أنهى العقد بدون سبب مشروع ويُلزم بدفع كامل الفترة المتبقية من العقد مع إمكانية تطبيق عقوبة منع التسجيل ضد النصر، في حال كان عقد اللاعب خالد الغامدي في الفترة المحمية.

وأكمل القانوني أحمد الأمير قائلًا: منع خالد الغامدي أو أي لاعب مرتبط بعقد مع ناديه من أداء التدريبات يُعتبر انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحقوق الأساسية للاعب وانتهاكًا للعقد.

ويذكر أن بدر السليمان، المتحدث الرسمي باسم النصر، كان قد نفى تمامًا تعرض اللاعب خالد الغامدي لأي معاملة سيئة، مضيفًا أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا أبدى عدم رغبته في الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.