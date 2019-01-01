بسبب الإساءة للتحكيم .. تغريم رئيس #التعاون 20 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم محمد القاسم، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، 20 ألف ريال؛ بسبب إساءته للتحكيم.

وكان محمد القاسم، رئيس التعاون، أدلى بتصريحات إعلامية وقام بكتابة بعض التغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي أساءت لطاقم حكام مباراة التعاون والهلال في الجولة الخامسة عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت مباراة التعاون والهلال انتهت بنتيجة هدفين لكل فريق، وسخر رئيس التعاون من طاقم حكام اللقاء بسبب احتسابهم لـ8 دقائق وقتًا محتسبًا بدلًا من الضائع، وكان هذا الوقت كافيًا ليُدرك الهلال هدف التعادل الثاني في شباك التعاون عبر مدافعه الإسباني ألبرتو بوتيا.

ويذكر أن الهلال لا يزال يحتل صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد نادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.