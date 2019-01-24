بسبب الطقس.. مدني نجران يُحذر: ابقوا في المنزل

المواطن - سعيد آل هطلاء - نجران

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والبقاء في المنزل قدر المستطاع حفاظًا على سلامة الجميع، وذلك على ضوء تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والذي يشير إلى تعرض أجواء منطقة نجران لعوائق ترابية وأتربة مثارة.

وشدد مدني نجران على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي.