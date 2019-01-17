بسبب الغبار.. الصحة: ارتدوا الكمامة

المواطن - الرياض

نصحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بارتداء الكمامة الطبية أو استخدام فوطة أو شاش مبلل أثناء الغبار إذا كان الفرد خارج المبنى أو عند الضرورة.

وشددت الصحة على ضرورة استبدال تلك الكمامات باستمرار، وعدم مغادرة المنزل بالنسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، و اتباع إرشادات الطبيب بدقة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم موجه هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران،كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.