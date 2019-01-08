بسبب المنتخب.. اتحاد الإعلام الرياضي يستفز النصراويين

المواطن - طارق سعد

أثارت “تغريدة” نشرها حساب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في موقع التواصل “تويتر”، حفيظة كثير من الصحفيين والجماهير النصراوية بسبب تجاهل وضع صورة لأي من لاعبي النصر في الرسالة التحفيزية للمنتخب السعودي قبل انطلاقة مشواره في كأس آسيا اليوم ضد كوريا الشمالية.

وتواجد 4 لاعبين من النصر منذ بداية معسكر الأخضر في الإمارات، إبراهيم غالب وعمر هوساوي ويحيى الشهري ووليد عبدالله، قبل أن يتم استدعاء سلطان الغنام كبديل لعبدالله الخيبري المستبعد للإصابة.

واستغرب عدد من المغردين على رسالة الحساب التحفيزية التي كانت تحت وسم #الأخضر_يجمعنا، معتبرين بأن الصورة تتنافى مع مضمون التغريدة وهدفها قبل مباراة الأخضر الليلة.

يُذكر أن الصورة المرفقة التي وضعها حساب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي شملت المستبعد عبدالله الخيبري، وكافة لاعبي الأندية التي يتكون منها المنتخب السعودي عدا لاعبي النصر والمستدعى الوحيد من الاتحاد فهد المولد.