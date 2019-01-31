بسبب تويتر.. إيقاف رئيس #النصر مباراتين وتغريمه مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم مباراتين.

وألزمت لجنة الانضباط سعود آل سويلم بدفع غرامة مالية قدرها مليون ريال، وتمديد مدة الإيقاف لحين دفع المبلغ بالكامل.

وجاءت عقوبة لجنة الانضباط تجاه آل سويلم، لنشره 7 تغريدات على حسابه الخاص على “تويتر”، 4 منها بتاريخ 28/1/ 2019، و3 تغريدات في اليوم التالي، تضمنت إساءة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسه ولجانه وجهازه الإداري.

وأشار بيان اللجنة إلى أن تصرف رئيس مجلس إدارة نادي النصر يُعتبر مخالفة منه لأحكام المادة 50 من لائحة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان آل سويلم قد انتقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز بعد مباراة النصر وأُحد، بسبب الأخطاء التحكيمية، مؤكدًا أن الاتحاد ضعيف وبه العديد من التخبطات، وطالبه بالجرأة وتقديم استقالته.