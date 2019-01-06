بسبب عبدالله السعيد .. الأهلي يطلب 2 مليون دولار

المواطن - مروة نبيل

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري مذكرة رسمية، اليوم الأحد، لاتحاد كرة القدم، لتنفيذ العقد المبرم مع القلعة الحمراء والأهلي السعودي وعبدالله السعيد، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأكد النادي الأهلي المصري، في بيان رسمي، على أحقيته في الحصول على مبلغ مليوني دولار حال انتقال عبدالله السعيد من صفوف أهلي جدة إلى أي نادٍ داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت إدارة النادي الأهلي المصري في شكواها إلى أن بنود العقد الثلاثي واضحة، وتقضي بالتزام الطرفين الثاني والثالث “أهلي جدة وعبدالله السعيد” بمسؤوليتهما عن حقوق الطرف الأول “النادي الأهلي” المالية حال الانتقال لأي نادٍ.

وجاء طلب النادي الأهلي بعدما قام الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيد عبدالله السعيد لاعبًا في صفوف بيراميدز، يوم الجمعة الماضي، قادمًا من الأهلي السعودي بدعوى فسخ عقده بالتراضي.

وتابع بيان الأهلي المصري: “وتصور البعض أن هذا الفسخ يحرِم الأهلي من حقوقه، وهو عكس ما جاء في بنود العقد الثلاثي، والتي تؤكد على أحقية الأهلي في الحصول على مبلغ مليوني دولار. خاصة وأن البند التاسع من العقد نصّ على أنه لا يجوز تعديل هذا الاتفاق بشكل جوهري أو ثانوي أو تغييره أو تحوير معالمه ما لم يوافق على ذلك جميع الأطراف”.

وشارك عبدالله السعيد بشكل أساسي في مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف.