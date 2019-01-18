بسداسية في #النهضة.. #التعاون لدور الـ16 بكأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- التعاون والنهضة، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز سكري القصيم بسداسية دون رد.

وتمكن الوافد الجديد البرازيلي نيلدو بيترولينا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 19 من أحداث مباراة التعاون والنهضة، قبل أن يُضيف تاوامبا الهدف الثاني في الدقيقة 32، وسجل عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وكاد النهضة أن يُقلص الفارق في الدقيقة 43 من ركلة ترجيح، إلا أنه أضاعها، وأضاف سكري القصيم الهدف الرابع في الدقيقة 45 من ركلة ترجيح عن طريق ساندرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون برباعية نظيفة.

وواصل لاعبو التعاون الضغط مع بداية أحداث الشوط الثاني، وسجل تاوامبا الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 70، وأحرز هيلدون الهدف السادس في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بفوز سكري القصيم بسداسية.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفائز من مباراة جدة والشباب اليوم، لملاقاته في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الأربعاء 23 من شهر يناير الجاري، في بريدة.