بطولة ترامب وترافولتا .. ترشيح جوتي لجائزتي أسوأ فيلم وممثل

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تم ترشيح فيلم جوتي بطولة جون ترافولتا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجوائز رازي لأسوأ فيلم وأسوأ ممثل لعام 2018.

وتدور قصة فيلم جوتي حول جون جوتي الابن الذي يناضل في علاقته مع أبيه على المستوى الشخصي، فضلًا عن رغبته في شغل منصب والده كرئيس للمنظمة الإجرامية التي أسسها – والده – منذ زمن.

أما الفيلم الكوميدي الجديد عن المحقق شارلوك هولمز ” هولمز آند واتسون” فحصل على ستة ترشيحات عند الإعلان عن الترشيحات يوم الاثنين وبينها ترشيحات لبطلي الفيلم ويل فيريل وجون رايلي لإضرارهما بصورة اثنتين من أحب الشخصيات في الأدب.

وأعلنت الترشيحات قبل يوم من إعلان ترشيحات أكاديمية فنون وعلوم السينما لجوائز الأوسكار اليوم الثلاثاء.

وقال جون ويلسون مؤسس جوائز رازي في بيان ”مع اضطراب البورصات، واحتمال مساءلة الرئيس ترامب، واندلاع حرائق غابات، وحدوث فيضانات وجرائم قتل جماعي بالرصاص، كان 2018 مليئا بالكوارث… ثم جاءت أفلام العام الماضي“ بحسب رويترز.

وحصل ترامب على ترشيحين لأسوأ ممثل عن ظهوره كرئيس في الفيلمين الوثائقيين موت أمة (ديث أوف إيه نيشن) و(فهرنهايت 11/9) للمخرج مايكل مور.

وحصل فيلم جوتي الذي يدور حول زعيم المافيا الراحل في نيويورك ويقوم بدوره جون ترافولتا على ستة ترشيحات وبينها أسوأ فيلم وأسوأ سيناريو وأسوأ ممثل.

ويجري التصويت على الترشيحات والفائزين عبر الإنترنت من حوالي ألف عضو في رازي من 24 دولة.