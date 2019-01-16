بعد إعلان أسماء مستفيدي الإسكان .. الحقيل يتعرف على خدمات الصندوق العقاري الذكية

المواطن - الرياض

زار وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل صباح اليوم الأربعاء الفرع الذكي لصندوق التنمية العقارية بمنطقة الرياض والذي يعتبر أحد الروافد التقنية التي عمل الصندوق على إطلاقها ضمن منظومة من الخدمات المختلفة والحلول التمويلية المتكاملة للصندوق.

يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولتيسير رحلة تملك المواطنين للمسكن الأول، عبر نظام ذكي يجمع بين خدمات صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ومشاريع وزارة الإسكان .

وفي مستهل الزيارة تجول الحقيل في مختلف أرجاء الفرع واستمع إلى شرح تفصيلي لخطة عمله وآلية الخدمات الإلكترونية والذكية التي يقدمها الفرع للمواطنين ومن بينها مسار الأولوية الإلكتروني لخدمة “جنودنا البواسل”، من خلال أيقونة برنامج “دعم العسكريين وأصحاب الهمم”، وأجهزة الخدمة الذاتية التي تم إتاحتها للمواطنين دون الحاجة لموظف الخدمة الشاملة.

وشاهد معاليه القاعة التفاعلية التي يتمكن من خلالها المستفيد من استعراض مشاريع وزارة الإسكان للبيع على الخارطة، عبر تقنية الواقع الافتراضي “VR” ثلاثية الأبعاد، إضافة لشاشة تفاعلية لعرض المنتجات والحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى جهاز “المستشار الآلي” لخدمة وتوجيه المستفيدين. كما زار معاليه مسار الجهات التمويلية التي تقدم حلولا وخدمات متكاملة. وخلال جولة معاليه بالفرع التقى بعدد من المواطنين .

وفي ختام الزيارة شدد وزير الإسكان على ضرورة تكاتف جميع الجهود والعمل على إتاحة الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر في أي زمان ومكان وبجودة وكفاءة عالية والاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل .

وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنت أمس أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها سكني عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.