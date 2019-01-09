بعد إيقاف بث بي إن سبورتس .. بشرى سارة للمصريين

المواطن - القاهرة

بعد إعلان شبكة “بي إن سبورتس” المملوكة لقطر وقف البث في مصر، كونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارًا من أمس 8 يناير 2019، بسبب عدم توقيع الصفقة، أكدت الحكومة المصرية، بعدها بساعات بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في يونيو المقبل على شاشة التلفزيون الوطني.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه سيتم بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 على قنوات التلفزيون المصري، نظرًا لإقامة المباريات على أرض مصر، التي فازت بتنظيم البطولة.

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن فوز مصر بتنظيم البطولة دلالة قوية على ما تتمتع به من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة الدول المشاركة بالبطولة.

كما طالب قطاعات الإعلام بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وإمتاع جماهير الكرة المصرية والإفريقية بمشاهدة مباريات البطولة.